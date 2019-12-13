Киев, , 10:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не давал интервью телеканалу «Россия» по окончании саммита в «нормандском» формате в Париже. Он рассказал об этом 13 декабря в эфире передачи «Право на власть» на телеканале «1+1».

"Я не давал интервью телеканалу «Россия», — заявил Зеленский.

Также он рассказал, что представители прессы подошли к нему в Париже на улице около отеля после окончания встречи в «нормандском формате» в 1:30 по местному времени.

«Была журналистка, она что-то спросила у меня в коридоре, и я ей ответил. Такое интервью», — рассказал украинский лидер.

Кроме этого, он отметил, что там было большое количество журналистов из разных стран.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет обиды на экс-лидера страны Петра Порошенко за то, что последний обвинял его в употреблении наркотиков.