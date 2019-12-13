Рим, , 10:19 — REGNUM Эксперты НАТО рассказали о новых формах, которые приобретает терроризм после поражения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 13 декабря сообщает Al Arabia.

На семинаре, проведенном в столице Италии, городе Риме, было отмечено, что террористическая группировка значительно ослабла, что вынудило ее изменить тактику.

«Появляется новый тип опасности», — подчеркнул эксперт НАТО Алессандро Минуто-Риццо.

Эксперты отмечают, что терроризм проникает в большее число стран, теперь боевики совершают множественные террористические акты, в большом количестве стран, но сами нападения не столь масштабны как прежде.

Напомним, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появилось на свет в 2014 году, захватив обширные районы Ирака и Сирии, однако после поражения оно не прекратило своего существования.