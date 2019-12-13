Гаага, Нидерланды, , 10:07 — REGNUM Официальный представитель МИД Индонезии Теуку Файзашах заявил, что МИД внимательно следит за действиями международного суда в Гааге (Нидерланды) по делу о геноциде народа рохинджа в Мьянме, сообщает Sindonews.

«Мы внимательно следим за публичными слушаниями, мы посылаем своих представителей для мониторинга», — заявил Теуку Файзашах, добавив, что Индонезия продолжает настаивать на репатриации беженцев рохинджа из Бангладеш.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии высоко оценивает присутствие лидера Мьянмы Аунг Сан Су Чжи в судебном процессе по делу о геноциде населения рохинджа.

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