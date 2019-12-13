Москва, , 10:12 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова продолжила вспоминать детские стихи, отвечая на реплику президента Украины Владимира Зеленского о газопроводе. Газопровод принадлежит России, написала она 13 декабря на странице в Facebook.

«Газопровод тоже у нас», — написала Захарова в ответ на слова Зеленского, заявившего, что баланс с Россией заключается в прохождении газопровода по украинской территории.

Дипломат добавила строчки из стихотворения Сергея Михалкова о кошке, которая «родила вчера котят».

«Котята выросли немножко, а есть из блюдца не хотят!» — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, обмен стихами начал на пресс-конференции по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже президент РФ Владимир Путин. «А у нас в квартире — газ, а у вас?» — так он прокомментировал газовый вопрос между Россией и Украиной.

«А у нас газопровод», — ответил на это Зеленский.

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