Киев, , 10:05 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него нет обиды на экс-лидера страны Петра Порошенко за то, что последний обвинял его в употреблении наркотиков. Он рассказал об это 13 декабря в эфире телепередачи «Право на власть» на телеканале «1+1».

"Нет. Потому что я не пьяница и не наркоман», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос ведущей о том, сохранилась ли у него обида на Порошенко за то, что тот во время избирательной кампании предполагал, что Зеленский мог употреблять наркотические вещества.

Также он отметил, смеясь, что в то время были и другие вещи, на которые он, предположительно, мог бы обидеться.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, во время выборной президентской кампании на Украине в марте-апреле нынешнего года кандидат Зеленский предложил тогдашнему действующему президенту Украины Порошенко провести дебаты на одном из стадионов Киева. В качестве одного из условий Зеленский предложил им обоим сдать анализы, чтобы показать, что среди них «нет ни алкоголиков, ни наркоманов», так как ранее Порошенко высказывал предположения, что его оппонент употребляет наркотические вещества.