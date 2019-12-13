Москва, , 09:57 — REGNUM В Госдуме будут с интересом смотреть, как в течение двух месяцев Великобритания выйдет из ЕС, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

«Мы с интересом будем наблюдать, как в течение двух месяцев Великобритания выйдет из ЕС», — заявил депутат Госдумы Алексей Диденко (ЛДПР).

Он отметил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский давно говорит о «центробежных тенденциях и тенденциях на самоопределение, как в Европе, так и по всему миру».

"Великобритания выйдет из состава ЕС. Также со временем и Шотландия выйдет из состава Великобритании, так же будет с Каталонией и другими регионалистскими территориями, которые сегодня в современных европейских странах заявляют свои претензии на автономию.

Это перспектива развития, это ближайшее политическое будущее», — заявил Диденко.

По предварительным итогам выборов в Великобритании британские консерваторы забрали наибольшее число мест (326) в парламенте, это позволяет беспрепятственно осуществить Brexit.