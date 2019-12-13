Вашингтон, , 09:53 — REGNUM Победа на выборах в Британии Консервативной партии во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном позволит стране заключить с США новую торговую сделку. Об этом 13 декабря написал президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

«Великобритания и США теперь (после победы консерваторов) свободно смогут заключить значительную новую торговую сделку после Brexit», — написал в своем сообщении Трамп.

Также он поздравил Бориса Джонсона и его партию с победой на выборах и подчеркнул, что, по его мнению, потенциал такой сделки будет гораздо выше, а выгода от неё — больше, чем от сделки Британии с Евросоюзом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что британский премьер-министр Борис Джонсон переизбран в парламент, а Консервативная партия, которую он представляет, получает абсолютное большинство.

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