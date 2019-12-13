Тбилиси, , 09:58 — REGNUM Одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, который ранее заявил, что на него напали в Тбилисском аэропорту, обвинили в насилии. Об этом 12 декабря сообщает Общественное телевидение Грузии.

По данным журналистов, Угулава официально обвинили в насилии на основании «обоснованного предположения». Тбилисский суд установил политику залог в размере 2 тысяч лари (около $700 по курсу) и запретил покидать территорию страны.

Напомним, Угулава 11 декабря на своей странице в Facebook написал, что на него и его соратника Гоку Габашвили напали неизвестные в Тбилисском аэропорту. Он выразил уверенность, что это было организовано властями, чтобы сорвать политикам деловую поезду.

В ходе разбирательств полиция признала потерпевшими Габашвили и одного из тех, кого Угулава обвинил в нападении.

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