Лондон, , 10:07 — REGNUM Ветеран Лейбористской партии, занимавший место в парламенте с 1970 года, Деннис Скиннер потерял свой мандат, об этом 13 декабря сообщает Reuters.

87-летний политик был рекордсменом по продолжительности непрерывного пребывания в законодательном органе Соединенного Королевства, однако на прошедших выборах он проиграл представителю Консервативной партии Марку Флетчеру.

Скиннер был известен своими крайне левыми взглядами и едкими насмешками в отношении королевы. В частности, он неоднократно перебивал ее во время обращения к парламенту.

Как передавало ИА REGNUM, выборы в Великобритании закончились победой консерваторов, итоговые результаты пока не оглашены, но уже отмечается крупный успех партии Бориса Джонсона, невиданный с 1987 года.

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