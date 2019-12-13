Джакарта, , 09:39 — REGNUM Официальный представитель МИД Индонезии Теуку Файзашах заявил, что шестое заседание совместной комиссии Индонезии и Индии состоится в Нью-Дели в эти выходные, сообщает Sindonews.

По его словам, основное внимание на встрече будет уделено обсуждению вопросов безопасности, экономики и личных вопросов.

«В вопросе обороны и безопасности было проведено несколько встреч, суть в том, чтобы увидеть возможность сотрудничества между индонезийской и индийской оборонными отраслями», — заявил официальный представитель МИД Индонезии.

Издание отмечает, что стороны обсудят большой потенциал для сотрудничества, многие индийские университеты предлагают образовательные стипендии для индонезийских студентов, также будут обсуждаться вопросы сотрудничества в области науки и техники.

«Встреча будет состоять из нескольких сессий, и главной темой будет развитие партнерских отношений в Индо-Тихоокеанском регионе», — отметил Теуку Файзашах.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии готовит несколько вариантов по снижению импортных пошлин на пальмовое масло в Индии.

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