Чебоксары, , 09:39 — REGNUM В Чувашии определены зоны ответственности между министерствами, ведомствами и органами местного самоуправления в рамках всероссийской переписи населения, которая состоится в октябре 2020 года. Об этом ИА REGNUM в Чувашстате.

На территории республики для координации работы по подготовке к переписи сформирована правительственная комиссия во главе с премьер-министром Чувашии Иваном Моториным. В состав комиссии вошли представители органов исполнительной власти всех уровней, органов местного самоуправления, средств массовой информации, образовательных учреждений и общественных организаций. Аналогичные комиссии сформированы органами местного самоуправления в муниципалитетах.

В настоящее время средствами автоматизированной системы формируются электронные списки адресов домов. Создается цифровая картографическая основа для подготовки, проведения и публикации итогов предстоящей переписи. Органы местного самоуправления проводят мониторинг наличия указателей названий улиц, номеров домов и номеров квартир.

В районах и городах республики в декабре 2019 года состоятся очередные заседания комиссий по проведению переписи, будут обсуждены актуальные вопросы по подготовке к переписи населения, проведения информационно-разъяснительной работы и утверждения плана работы комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, перепись населения пройдёт в России с 1 по 31 октября 2020 года. Жители смогут переписаться как у переписчиков при поквартирном обходе, так и самостоятельно — через портал госуслуг. Первые итоги планируется подвести в декабре 2020 года, предварительные итоги будут обнародованы в феврале 2021 года.