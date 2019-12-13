Лондон, , 09:38 — REGNUM Досрочные выборы в британский парламент дали Шотландии мандат на новый референдум о независимости от Лондона. Об этом заявила первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен в эфире телеканала Sky News.

Во время подсчета голосов после выборов 12 декабря она пообещала потребовать у британских властей законное право для Эдинбурга на референдум о независимости. Результат ШНП оказался лучше, чем на предыдущих выборах в 2017 году.

Теперь ШНП обладает мандатом на предложение шотландцам выбора по поводу их собственного будущего. У британского премьер-министра Бориса Джонсона есть мандат на вывод Великобритании из Евросоюза, сказала она.

«Но у него категорически нет мандата вывести из ЕС Шотландию», — подчеркнула Стерджден.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум 2016 года показал, что жители Шотландии, в отличие от остальных британцев, не поддержали Brexit.

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