Аддис-Абеба, , 09:43 — REGNUM По возвращении с церемонии вручения Нобелевской премии в Осло премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что он планирует встретиться с президентом Эритреи в ближайшее время, что, вероятно, станет попыткой запустить «зашедший в тупик» мирный процесс. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, Нобелевский комитет вручил Абию Ахмеду премию главным образом за его усилия по прекращению двух десятилетий враждебности в отношениях между Эфиопией и соседней Эритреей.

Однако во время церемонии награждения, прошедшей во вторник, 10 декабря, председатель Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсон охарактеризовала мирный процесс как «зашедший в тупик» и выразила надежду, что получение награды приведет к прогрессу в данном вопросе.

Как передают репортеры, несмотря на мирное соглашение, подписанное между Эфиопией и Эритреей в сентябре 2018 года, пересечение границ между двумя странами до сих пор невозможно.

Напомним, что данный факт вызвал недовольство беженцев из Эритреи, проживающих в Скандинавских странах. Они вышли на улицы Осло, чтобы выразить протест против награждения Ахмеда Нобелевской премией мира.

Как передавало ИА REGNUM, 10 декабря около 250 протестующих прошли через центр Осло с плакатами, на которых было написано: «Нобелевская премия — за конкретный мир, а не за риторику».

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