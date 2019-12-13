Грозный, , 10:27 — REGNUM Сунженский район Чечни получил новое название. Распоряжением премьер-министра России Дмитрия Медведева он переименован в Серноводский, о чем сообщил в своем Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров.

«На карте Чечни появился новый район. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в соответствии с предложением парламента Чеченской Республики подписал распоряжение о переименовании Сунженского района в Серноводский», — написал Кадыров, при этом не пояснив, чем именно вызвано переименование.

Он также отметил, что за последнее время для развития района было проделано много работы: построены социальные объекты, реконструирована инфраструктура. Район, по его словам, хорошо развит и привлекает инвестиции.

Серноводский (бывший Сунженский) район Чечни с населением около 23 тыс. человек имеет площадь немногим более 349 кв. км. Район находится в западной части республики и граничит в том числе с Сунженским районом Ингушетии. Знаменит лечебными серными водами и курортом «Серноводск-Кавказский»