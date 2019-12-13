Нур-Султан, , 09:33 — REGNUM Очередная встреча председателей правительства Казахстана и России Аскара Мамина и Дмитрия Медведева состоится в январе 2019 года в Алма-Ате. Об этом 13 декабря заявил казахстанский премьер-министр на полях церемонии вручения премии в области качества «Алтын сапа», сообщает ТАСС.

По его словам, встреча премьер-министров России и Казахстана состоится в рамках совета глав правительства Евразийского экономического союза (ЕАЭС). «Мы в активном контакте», — сказал Аскар Мамин.

Напомним, 13 декабря в Нур-Султане проходит торжественная церемония вручения премии «Алтын сапа». На мероприятии выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев и представители правительства, которые подвели итог «второй индустриальной пятилетки».

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