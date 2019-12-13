Тбилиси, , 09:37 — REGNUM Новый депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Отар Чрдилели заявил о сдаче мандата в знак протеста действий своих однопартийцев. Об этом он написал 12 декабря на своей странице в соцсети Facebook.

«Целый год мы пытаемся сделать так, чтобы не пострадал имидж суда. За это время команда часто собиралась конкретно по этому вопросу, мы пытались принять решение и дойти до консенсуса без потерь. Какой получился результат — мы увидели все вместе», — написал Чрдилели.

Он также отметил, что попал в парламент по партийному списку, поэтому считает себя не в праве покинуть партию и перейти в другую парламентскую фракцию.

Стоит отметить, что до окончания депутатских полномочий Чрдилели осталось менее года.