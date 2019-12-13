Пермь, , 09:25 — REGNUM В соответствии с Указом президента России Владимира Путина начальнику управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Пермскому краю полковнику Борису Бородавину присвоено звание генерал-майор полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии РФ.

Напомним, Борис Бородавин возглавляет управление Росгвардии Прикамья с октября 2016 года. До этого он работал начальником управления вневедомственной охраны ГУ МВД по Пермскому краю.