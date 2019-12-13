Гонконг, Китай, , 09:26 — REGNUM Сотрудники полиции Гонконга получили в течение полугода протестных акций за внеурочную работу в общей сложности 950 млн гонконгских долларов ($122 млн). Об этом 13 декабря сообщило Управление безопасности Гонконга во время слушаний в финансовом комитете Законодательного совета.

В докладе Управления отмечается, что во время протестов в среднем около 11 тысяч полицейским приходилось каждый месяц работать сверх нормы, за что они получали соответствующую компенсацию.

При этом подчеркивается, что максимальное время переработки сотрудников полиции Гонконга не могло быть более 60 часов в месяц.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря глава Гонконга Кэрри Лэм исключила дальнейшие уступки протестующим.