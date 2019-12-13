Симферополь, , 09:20 — REGNUM Сила антироссийской инерции настолько велика, что лидеры стран Европейского союза не могут ее остановить, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Таким образом Молохов прокомментировал решение ЕС продлить санкции против России на полгода.

«Будем надеяться на то, что это продление состоится в последний, в крайнем случае, предпоследний раз», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что встреча в «нормандском формате» показала, кто выступает за мирное урегулирование конфликтов в Европе, а кто «валяет дурака».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры стран Евросоюза согласовали продление санкций против России еще на полгода. Ограничительные меры против Москвы были введены из-за воссоединения Крыма с Россией — вслед за соответствующим шагом Вашингтона. С тех пор они регулярно продлеваются. Очередные санкции истекали 31 января 2020 года.

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