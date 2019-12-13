Париж, , 09:12 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан собрал 12 декабря 2019 года в Париже региональных лидеров и представителей государственных и частных субъектов внешней торговли в рамках стратегического совета по экспорту, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

По данным МИД Франции, стратегический совет по экспорту подготовил доклад о ходе осуществления реформы внешней торговли, обусловленной беспрецедентным партнерством между государством и регионами.

Совет также обсудил инструменты государственной финансовой поддержки экспорта, а также проблемы конкурентоспособности и структурирования секторов для развития внешней торговли Франции.

В феврале 2018 года во всех регионах страны была создана новая команда по развитию экспорта, чтобы компании могли лучше ориентироваться на рынках и использовать возможности международной торговли. В общей сложности 235 международных консультантов, разбросанных по всей стране, в настоящее время работают под эгидой «Team France Export».

Ожидается, что к 2022 году «Team France Export» будет представлена более чем в 100 странах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции выступил на встрече международной группы по Ливану в Париже.

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