Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Россия продолжает разработку ядерных вооружений, которых нет в арсенале США. Об этом 13 декабря заявил на встрече с группой журналистов замглавы Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США вице-адмирал Дэвид Крити.

«Россия продолжает наращивать ядерные вооружения, которыми Соединенные Штаты не обладают», — приводит ТАСС слова Крити.

Также вице-адмирал США отметил, что цель США ввиду этого — не гонка вооружений с Россией, а её «надлежащее сдерживание».

При этом он отметил, что данное обстоятельство — это повод для модернизации ядерной триады США.

«Если мы собираемся защищать нашу страну, мы должны оставаться ядерной державой», — заявил Дэвид Крити.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что баллистическая ракета среднего радиуса действия наземного базирования, запрещенная ранее существовавшим договором о РСМД и испытанная США 12 декабря, была разработана меньше чем за девять месяцев.