Киев, , 09:01 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия якобы не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что в свою очередь чревато переходом части территорий страны под российский контроль.

В статье для «Европейской правды» бывший министр отметил, что Россия якобы попытается достигнуть «фрагментации Украины» в том числе гибридными средствами, но в итоге не остановится ни перед чем.

По его словам, главная опасность для Украины исходит от Донбасса. Есть три варианта разрешения ситуации в этом регионе, считает Климкин.

Первый — компромисс с Россией — приведет к распаду Украины, второй — замораживание конфликта — не приведет страну в Евросоюз и НАТО. Третий — «борьба до победы» — не имеет достаточной поддержки у жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен добиваться изменения Минских соглашений. По его словам, Украина намерена отстаивать возможность передачи государственной границы в Донбассе под контроль Киева.

В Киеве заявили, что к следующему саммиту «нормандской четверки» украинская сторона подготовит изменения в текст Минских соглашений. Очередная встреча «четверки» пройдет в марте 2020 года.

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