Горно-Алтайск, , 09:00 — REGNUM В Республике Алтай грядут изменения в области гражданской обороны, пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, проект поправок представили главе Алтая Олегу Хорохордину на заседании правительства.

Согласно документу, функции по реализации мероприятий в этой сфере передадут из министерства экономического развития республики в министерство природных ресурсов, экологии и туризма.

Напомним, ранее в регионе создали новое министерство цифрового развития. Как сообщало ИА REGNUM, новое ведомство будет осуществлять госполитику в сфере информатизации, телекоммуникаций и связи. Ему также передадут функции регионального строительного и жилнадзора, надзора за обеспечением сохранности дорог регионального и межмуниципального значения, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

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