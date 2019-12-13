Нейпьидо, , 09:02 — REGNUM В крупнейшем городе Мьянмы прошли митинги в поддержку государственного советника страны Аун Сан Су Чжи, выступившей в Гааге по поводу обвинений в геноциде рохинджа, об этом 13 декабря сообщает Reuters.

Автолюбители, велосипедисты, государственные служащие, священники собрались у здании мэрии, чтобы выразить поддержку правительству страны, обвиняемому в преступлениях против рохинджа.

Ранее в Гааге прошли трехдневные слушания по обвинению властей страны в геноциде рохинджа, проживающих в штате Ракхайн. Обвинения были выдвинуты Гамбией. Официальный Нейпьидо отверг их, заявив, что власти африканской страны не обладают информацией, чтобы делать подобные заявления.

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