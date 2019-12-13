Екатеринбург, , 09:05 — REGNUM Ректором Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) избрали Александра Долгова. Об этом сообщает ЕАН.

Выборы прошли в один тур. Долгов получил 42 голоса в свою поддержку из 76 проголосовавших. Второе место заняла первый проректор вуза Софья Хабибуллина с 16 голосами.

Победитель выборов — заслуженный архитектор России, директор УралНИИпроекта, профессор, членкор Российской академии архитектуры и строительных наук.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост главы вуза претендовало шестеро. Возглавить УрГАХУ пытался, в частности, экс-замминистра строительства Свердловской области Станислав Придвижкин.

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