Екатеринбург, 13 декабря 2019, 09:05 — REGNUM Ректором Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) избрали Александра Долгова. Об этом сообщает ЕАН.
Выборы прошли в один тур. Долгов получил 42 голоса в свою поддержку из 76 проголосовавших. Второе место заняла первый проректор вуза Софья Хабибуллина с 16 голосами.
Победитель выборов — заслуженный архитектор России, директор УралНИИпроекта, профессор, членкор Российской академии архитектуры и строительных наук.
Как сообщало ИА REGNUM, на пост главы вуза претендовало шестеро. Возглавить УрГАХУ пытался, в частности, экс-замминистра строительства Свердловской области Станислав Придвижкин.
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