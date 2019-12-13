Вашингтон, , 08:55 — REGNUM Баллистическая ракета среднего радиуса действия наземного базирования, запрещенная ранее существовавшим договором о РСМД и испытанная США 12 декабря, была разработана меньше чем за девять месяцев. Об этом 13 декабря сообщил глава американского оборонного ведомства Марк Эспер на своей странице в соцсети Twitter.

«Поздравляем объединенную команду Gov't-Industry за переход от концепции к запуску менее чем за 9 месяцев!», — написал в своем сообщении Эспер, к которому он также прикрепил видео запуска ракеты.

Также он указал, что Управление стратегических возможностей ВВС США 12 декабря успешно испытало прототип обычной (неядерной) баллистической ракеты наземного базирования.

Напомним, США в одностороннем порядке вышли из договора о РМСД в феврале текущего года и с тех пор прошло чуть более девяти месяцев.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря военное ведомство США провело испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия наземного базирования, запрещенной ранее существовавшим договором о РСМД.

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