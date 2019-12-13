Биробиджан, , 08:43 — REGNUM Назначенный врио губернатора Еврейской автономной области сенатор Ростислав Гольдштейн, поделился своими мыслями о состоянии региона и мерами, которые нужно предпринять в первую очередь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Он выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за оказанное доверие и подчеркнул, что теперь предстоит завоевать доверие населения. Как сенатор, врио главы региона хорошо знает региональную проблематику, и понимает, в какую сторону необходимо идти для улучшения качества жизни населения.

«Ситуация, в которой находится сейчас регион, не самая простая. Там за что ни возьмись, это все проблематика, которая существует и требует решения: от здравоохранения до образования, от жилищно-коммунального хозяйства до транспортной, логистической инфраструктуры», — сказал Гольдштейн.

По его словам, также в области существует проблема бюджетного недофинансирования.

«А это тяжелая ежедневная работа. Доказать то, что ты способен управлять областью. Так что планы одни — работать и еще раз работать», — отметил Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора ЕАО Александра Левинталя, возглавлявшего регион с 2015 года.