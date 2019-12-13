Лондон, , 08:37 — REGNUM Слушания по российско-украинскому спору о долге в $3 млрд завершились в Верховном суде Великобритании. Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда.

Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня. Тяжбу ведут юридические компании, The Law Debenture Trust Corporation — с российской стороны, и Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan — с украинской.

Сроки оглашения судебного решения пока не названы. Предположительно, это может произойти через несколько месяцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, спор об украинском долге Россия ведёт с 2015 года. Тогда украинская сторона оказалась возвращать $3 млрд по евробондам, выпущенным администрацией бывшего президента Виктора Януковича в 2013 году. Евробонды выкупил российский суверенный фонд.

Минфин России 9 декабря сообщил об увеличении украинского долга до $4,5 млрд. Глава министерства Антон Силуанов заявил, что судебное решение по долгу ожидается ориентировочно летом 2020 года.

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