Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Министр обороны Чехии Лубомир Метнар и его американский коллега Марк Эспер заключили контракт на поставку 12 американских вертолетов на общую сумму $650 млн. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Пентагона.

«Стороны подписали соглашение о поставке Чехии восьми многоцелевых вертолетов UH-1Y Venom и четырех ударных вертолетов AH-1Z Viper», — говорится в сообщении.

Также указывается, что это приобретение, названное Марком Эспером «историческим моментом», является самой крупной закупкой Чехии у США, и что она заключена на общую сумму $650 млн.

Кроме этого, глава оборонного ведомства США уточнил, что данный контракт является шагом, который должен продвинуть чешскую сторону вперёд «в вопросе замены российских вертолетов в Чехии на совместимое с НАТО оборудование» и подчеркнул, что данная сделка направлена на сдерживание «агрессии России» и противодействие Китаю.

«Мы продолжим вместе с союзниками по НАТО сдерживать растущую агрессию со стороны России. Продолжим также совместно работать по противодействию вызовам и угрозам со стороны Китая, в частности в сфере технологий 5G», — приводит пресс-служба ведомства слова Марка Эспера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее государственный секретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что новый посол США в России Джон Салливан сможет помочь в деле построения и укрепления конструктивных отношений с Россией.