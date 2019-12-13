Москва, , 08:35 — REGNUM В США сегодня нет независимой исполнительной власти, ее функции подмял под себя Конгресс, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер в Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Соединенные Штаты находятся в глубочайшем системном кризисе. И это кризис власти, который приводит сегодня к тому, что вся система власти, которая была уравновешена, смещается. Исполнительной власти в Соединенных Штатах сегодня почти нет: ее парализует Конгресс и Сенат, которые хотят забрать у президента вопреки Конституции право управлять внешней политикой», — заявил Кедми.

По его словам, такая ситуация «подмятия» исполнительной власти под Конгресс привела к тому, что уже сегодня США ведут политику в отношение России и Китая против собственных национальных интересов. То же самое происходит и Европой, которая вынуждена проводить антирусскую политику под влиянием ее как бы «демократических» структур.