Москва, 13 декабря 2019, 08:35 — REGNUM В США сегодня нет независимой исполнительной власти, ее функции подмял под себя Конгресс, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер в Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По его словам, такая ситуация «подмятия» исполнительной власти под Конгресс привела к тому, что уже сегодня США ведут политику в отношение России и Китая против собственных национальных интересов. То же самое происходит и Европой, которая вынуждена проводить антирусскую политику под влиянием ее как бы «демократических» структур.