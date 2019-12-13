Тбилиси, , 08:36 — REGNUM Депутаты парламента Грузии проголосовали за лишение депутатских полномочий члена партии «Единое национальное движение» Нику Мелия. Пленарное заседание, на котором было принято данное решение, прошло 12 декабря, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, за лишение Мелия статуса парламентария проголосовали 88 депутатов, и не было ни одного голоса против. В то же время в грузинском парламенте 150 мест, но оппозиционные депутаты не принимали участие в заседании в знак протеста против отбора в тот день судей в Верховный суд.

Напомним, ранее 12 декабря за лишение Мелия мандата проголосовал парламентский комитет по процедурным вопросам.

Как передавало ИА REGNUM, вопрос о лишении Мелия депутатских полномочий возник в связи с обвинительным приговором суда в его отношении по делу о банке Cartu bank. Депутату был назначен штраф в размере 25 тыс. лари (около $8,5 тыс. по курсу) и запрет в течение двух лет и трех месяцев занимать государственные должности.

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