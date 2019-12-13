Иркутск, , 08:32 — REGNUM Назначенный накануне врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев указом российского президента получил также новое звание. Согласно указу, опубликованному на сайте правовой информации, замглавы МЧС Игорь Кобзев получил звание генерал-полковника.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор Приангарья Сергей Левченко ушел в добровольную отставку 12 декабря 2019 г. Срок его полномочий истекал осенью 2020 года.

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