Нур-Султан, , 08:32 — REGNUM Золотовалютные резервы Казахстана снизились в ноябре на 2,9%, до $28,7 млрд. Об этом 13 декабря заявил председатель Национального банка республики Ерболат Досаев на заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, активы Национального фонда Казахстана по состоянию на 1 декабря 2019 года составили $60,5 млрд, что на 0,9% больше, чем в октябре. Досаев добавил, что по итогам 11 месяцев инвестиционные доходы от управления активами Нацфонда составили $3,4 млрд.

Председатель Нацбанка уточнил, что снижение золотовалютного резерва связано с сокращением стоимости портфеля золота и оттока иностранной валюты со счетов банков.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2019 года активы Национального фонда Казахстана составили $68,1 млрд, что на 18,6% больше, чем годом ранее.

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