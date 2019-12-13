Москва, , 08:34 — REGNUM Продление Евросоюзом санкций против России не несет никаких угроз для Москвы, заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет («Единая Россия»).

По его словам, продление ЕС антироссийских санкций «не красит наших европейских партнеров», в этом нет «никаких экономических угроз для страны».

«Давление на Россию с помощью санкций бесполезно. Санкции только вредят выстраиванию доверительных отношений между странами», — цитирует его РИА Новости.

Депутат добавил, что, несмотря на санкции, Россия будет продолжать дружественную политику в отношении других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры стран Евросоюза согласовали продление санкций против России ещё на полгода. Для этого участникам встречи в Брюсселе пришлось отложить важную дискуссию, посвящённую спасению климата.

Напомним, антироссийские санкции Брюсселя были введены из-за воссоединения Крыма с Россией — вслед за соответствующим шагом Вашингтона. С тех пор они регулярно продлеваются. Очередные санкции истекают в последний день января 2020 года.

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