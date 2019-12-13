Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео уверен, что новый посол США в России Джон Салливан сможет помочь в деле построения и укрепления конструктивных отношений с Россией. Соответствующую запись он разместил 13 декабря на своей странице в социальной сети Twitter.

«Я уверен, что его (Джона Салливана) опыт и дипломатическая проницательность станут преимуществом, поскольку мы работаем над укреплением сотрудничества и построением конструктивных отношений с Россией», — написал в своем сообщении Помпео.

Также он поздравил нового посла США в России с утверждением в данной должности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря стало известно, что Сенат США на своем заседании утвердил назначение Джона Салливана в качестве нового посла в России.