Джакарта, , 08:26 — REGNUM 12 декабря в Джакарте состоялась встреча министров обороны Южной Кореи и Индонезии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

По их словам, Чон Гён Ду и Прабово Субианто обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничество в оборонном секторе, включая проект по разработке истребителя следующего поколения KF-X/IF-X, а также вопросы региональной безопасности, включая ситуацию на Корейском полуострове.

Представители двух стран также договорились укреплять сотрудничество в рамках миротворческой деятельности ООН и подготовки военных кадров.

В рамках встречи министр обороны Южной Кореи выразил надежду на то, что власти Индонезии окажут поддержку процессу денуклеаризации Корейского полуострова и реализации новой политики Сеула.