Париж, , 08:22 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп пригласил представителей профсоюзов провести переговоры о пенсионной реформе, передает BFM TV.

«Сегодня утром я обратил внимание на просьбу некоторых социальных партнеров и, в частности, Лорана Берже, о том, чтобы в резиденции премьер-министра была организована встреча. Мои двери открыты. Я приглашаю лидеров профсоюзов и работодателей к возобновлению диалога о построении универсальной пенсионной системы», — написал Эдуард Филипп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что мобилизация 17 декабря станет «огромным событием».

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