Лондон, , 08:19 — REGNUM Большинство мест в Палате общин, нижней палате парламента Великобритании гарантировала себе правящая Консервативная партия. Об этом говорят промежуточные результаты подсчета голосов.

На досрочных выборах, которые прошли 12 декабря, партия тори получает по меньшей мере 327 депутатских мандатов. В Палате общин 650 мест, следовательно, консерваторы уже добились простого большинства. Обработки ещё требуют бюллетени с 54 участков.

По оценкам телеканала Sky News, консерваторы могут получить от 358 до 368 мест в парламенте.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер консерваторов, премьер-министр Борис Джонсон уже заявил, что победа партии означает «новый мощный мандат, чтобы осуществить Brexit».

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