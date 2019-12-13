Иркутск, , 08:18 — REGNUM Назначенный президентом врио губернатора иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 13 декабря, прибыл в Иркутск. Через несколько часов он будет официально представлен на расширенном заседании иркутского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, губернатор Иркутской области Сергей Левченко не доработал отведённый ему срок, уйдя в добровольную отставку 12 декабря 2019 г. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Игорь Кобзев.

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