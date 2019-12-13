Тбилиси, , 08:22 — REGNUM Комментарий в связи с тем, как протекал отбор судей в Верховный суд Грузии, опубликовало посольство США в Тбилиси. Мнение представителей американской дипломатической миссии было размещено на ее сайте 12 декабря.

В посольстве указали на то, что Тбилиси не учел рекомендации Венецианской комиссии, ОБСЕ/БДИПЧ, также миссий США и ЕС в Грузии. В связи с этим, как утверждается в заявлении американских дипломатов, отбор был непрозрачным.

«Мы разделяем оценки международных наблюдателей и грузинских экспертов, что последующий процесс отбора кандидатов в Высший совет юстиции был недостаточно прозрачным, в результате ряд номинированных лиц не оказались наилучшими квалифицированными кандидатами», — говорится в комментарии посольства.

В заявлении дипломатической миссии выразили сожаление, что в результате несовершенства процедуры в Верховный суд попали лица, которые не смогли «продемонстрировать юридические знания и приверженность к беспристрастности».

Как передавало ИА REGNUM, в течение 12 декабря депутаты парламента Грузии избрали судей на вакантные должности в Верховном суде. Процесс сопровождался протестами, организованными оппозицией, которая выступала резко против назначения выдвинутых кандидатов, упрекая их в связях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Сначала были попытки заблокировать вход в здание парламента, затем в зале заседаний парламента была разлита пахучая жидкость, из-за чего некоторым стало плохо, и их пришлось госпитализировать с признаками удушья.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Грузии утвердил-таки неугодных оппозиции судей