Иркутск, , 08:14 — REGNUM Сергей Левченко был чужаком в современной системе власти в России, однако нельзя сказать, что он как-то сильно отличался в худшую сторону среди коллег по губернаторскому корпусу. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал политолог Анатолий Савостин, комментируя отставку коммуниста Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.

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«Каждый имеет свои особенности, недостатки, достоинства. Все это было и у Левченко, он совершенно точно не был самым худшим губернатором в стране. Но в Кремле было желание его на чем-то «подловить» и уволить. Получилось. Списывать его со счетов нельзя, он будет сохранять свое влияние в регионе. Про Игоря Кобзева сказать пока ничего не могу. Понятно, что он обладает управленческим опытом, однако в публичной политике человек он не очень опытный, чем могут воспользоваться различные группы влияния в Иркутской области», — отметил политолог.

По его мнению, «драматичной» выглядит судьба Сергея Сокола (спикер парламента Приангарья — прим. ИА REGNUM):

«И на этот раз ему не удалось стать губернатором. Куда его только ни «сватали» — и на Алтай, и в Туву, и в Волгоградскую область и, само собой, в Иркутск. Но назначения все время срывались».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области был назначен Игорь Кобзев. Ранее он занимал пост заместителя главы МЧС — главного госинспектора по пожарному надзору.

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