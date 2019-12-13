Доха, , 08:20 — REGNUM Возмущение терактом вблизи авиабазы НАТО «Баграм» на переговорах с представителями афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выразил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад. Об этом 12 декабря дипломат сообщил в своем Twitter.

По словам Халилзада, он дал понять представителям движения, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны демонстрировать стремление к мирному урегулированию в Афганистане. Американский дипломат подтвердил сообщения о временной приостановке переговорного процесса между США и лидерами группировки.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря госсекретарь США Майкл Помпео осудил террористическое нападение на конвой вблизи базы «Баграм» в Афганистане.

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