Москва, , 08:09 — REGNUM Вопросы сотрудничества в связи с приближающимся 75-летием Победы над нацизмом обсудили посол России в США Анатолий Антонов и председатель комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом Полом Пэкером. Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства России в США.

«В ходе беседы обсуждались возможные направления сотрудничества», — говорится в сообщении посольства.

Напомним, 11 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривает приглашение президента России Владимира Путина посетить Россию 9 мая 2020 года.

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