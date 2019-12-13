Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Российский посол в США Анатолий Антонов провел с председателем комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом Полом Пэкером обсуждение вопроса о сотрудничестве ввиду приближающегося празднования 75-летия Победы СССР над нацизмом. Об этом 13 декабря говорится в сообщении пресс-службы российского посольства.

«В ходе беседы обсуждались возможные направления сотрудничества, особенно в связи с предстоящим празднованием 75-летия Великой Победы», — говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря замглавы МИД РФ Александр Панкин на заседании оргкомитета «Победа» заявил, что Россия окажет содействие ветеранам, живущим за рубежом и желающим посетить Парад Победы.