Эрбиль, Ирак, , 08:07 — REGNUM Бывший президент Иракского Курдистана Масуд Барзани провел переговоры с генеральным консулом Кувейта в Эрбиле Омером аль-Кандари, об этом 13 декабря сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, в ходе переговоров стороны обсудили возможные пути по укреплению двустороннего сотрудничества.

Аль-Кандари передал приветственные слова от шейха Кувейта Сабаха аль-Ахмеда ас-Сабаха. Стороны также обменялись мнениями по поводу последних политических событий в регионе, а также в Ираке.

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