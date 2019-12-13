Пекин, , 08:02 — REGNUM Соединённым Штатам следует «остыть» и выстраивать отношения с другими странами на основе взаимоуважения, заявил 13 декабря министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на форуме по внешней политике Китая.

«Мы настоятельно призываем США остыть как можно скорее, разумно смотреть на Китай и на мир», — сказал он.

По словам Вана И, Вашингтону требуется скорее вернуться на «правильный путь» в отношениях с Пекином, и не допускать нарушения законных прав своего партнёра.

Напомним, две крупнейшие экономики мира уже более года находятся в состоянии «торговой войны», которая началась с обвинений друг друга и повышения торговых пошлин. Как ожидается, 15 декабря вступят в силу новые американские пошлины на китайские товары. Об отмене тарифов пока никто из высшего руководства США не сообщал, хотя американский президент Дональд Трамп говорил о готовящемся торговом соглашении.

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