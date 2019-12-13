Киев, , 07:54 — REGNUM Резня, подобная той, что случилась в Сребренице, невозможна в Донбассе, потому что Украина — другая страна. Так прокомментировал высказывание президента РФ Владимира Путина украинский президент Владимир Зеленский, выступая 12 ноября в программе «Право на власть» на украинском телеканале «1+1».

По словам Зеленского, Украина уважает своих граждан, в том числе и живущих в Донбассе, и для украинских властей главным являются человеческие жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности передачи Киеву контроля за границей ДНР и ЛНР, заявил, что подобный шаг приведет к убийствам жителей Донбасса, напомнив про историю Сребриницы, где произошло массовое убийство по этническому признаку.

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