Лондон, , 07:46 — REGNUM Партия «зеленых» выиграла одно место по результатам подсчета более 80% голосов на досрочных выборах в парламент Великобритании, сообщает газета The Guardian.

Тем временем уже распределены 550 мест из 650 в палату общин парламента. Лидируют в голосовании консерваторы — из 550 мест им достается 292. Лейбористская партия пока получает 189 кресел в палате. Также в парламент прошли 43 депутата от Национальной партии Шотландии, семь представителей либерал-демократов, а также 18 членов других партий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Консервативной партии Великобритании и премьер-министр страны Борис Джонсон одержал победу на своем избирательном участке, таким образом переизбравшись в палату общин. Он заявил, что убедительной победой правительство консерваторов получило мандат на осуществление Brexit.

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