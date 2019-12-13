Оренбург, , 07:44 — REGNUM В администрации Оренбурга с отставкой Дмитрий Кулагина и автоматическим переходом руководства гордом в руки первого заместителя главы муниципалитета Владимира Ильиных начались активные кадровые перестановки.

Об отставке Дмитрий Кулагин объявил 9 декабря. С 10 декабря Ильных является и.о. главы Оренбурга. В этот же день заявили о ряде кадровых решений на ключевые посты. Примечательно, что относительно назначенца Артёма Гузаревича, который занял пост заместителя главы города по вопросам ЖКХ и транспорта, возникли претензии у прокуратуры. Ведомство потребовало расторгнуть с ним договор, указав на нарушение законодательства о муниципальной службе.

С 11 декабря исполнение обязанностей заместителя главы города Оренбурга — руководителя аппарата администрации города Оренбурга возложено на Дмитрия Бевза.

Оренбуржцы внимательно наблюдают за процессом формирование команды чиновников-управленцев. Появилась информация, что мэрия не избежит той же участи, что и правительство региона. Ожидается наплыв кадров из Екатеринбурга.

Портал 56orb.ru со ссылкой на собственный источник сообщает, что должность заместителя главы Оренбурга по экономике и финансам может занять Елена Новокрещёнова, занимавшая ранее должность руководителя бухгалтерско-финансового отдела администрации Екатеринбурга. На пост заместителя главы Оренбурга по правовым вопросам прочат Екатерину Грин, которая ранее работала начальником правового департамента мэрии Екатеринбурга. И Новокрещенова, и Грин не попали год назад в команду, которую формировал новый глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

По данным информресурса, переезд может состояться уже в начале 2020 года, когда по итогам конкурса Владимир Ильиных станет мэром Оренбурга. В таким исходе мало кто сомневается.

Напомним, что и губернатор, и и.о. главы Оренбурга являются уроженцами Свердловской области.