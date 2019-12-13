Рига, , 07:40 — REGNUM Латвийские политики слишком воинственно настроены по отношению к Москве, и это является одной из причин сокращения российского транзита через латвийские порты, заявил 12 декабря бывший министр сообщения Латвии Анрийс Матисс в интервью порталу Baltnews.

«Думаю, при нынешних обстоятельствах, риторике, действиях, которые предпринимаются, мы видим только сокращение транзита», — сказал экс-министр, добавив, что в будущем ситуация будет только ухудшаться.

По его словам, в Москве приняли соответствующие решения из-за постоянных обвинений в свой адрес, и в результате половина портового города Вентспилс оказалась экономически «отключена». Таким образом, предостерёг Матисс, Латвия рискует потерять российский транзит полностью.

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